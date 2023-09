AEK Atene-Atromitos FC giovedì 28 settembre 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La vittoria nello scontro diretto contro il Panathinaikos ha rilanciato i campioni greci uscenti dell’AEKnelle zone alte della classifica, permettendo loro di riprendere quota e di salire al quarto posto a -5 dalla capolista Olympiakos (ma con una gara ancora da recuperare). Per i kitrinomavri una vittoria in rimonta che bissa il colpaccio di Brighton, con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Premier League i Seagulls vantano il miglior attacco del campionato e sono a tre punti dal primo posto, ma il ko interno subito contro l'ha già messo in salita il girone di Europa League, ...Vive un momento diametralmente opposto invece il Brighton: i Seagulls di Roberto De Zerbi si sono risollevati subito dopo la sconfitta in Europa League con l', battendo con un comodo 3 - 1 ...

Brighton-AEK Atene dove vederla: Sky, DAZN o NOW Canale tv ... Goal.com

Brighton - AEK (2-3) Europa League 2023 la Repubblica

Un gol di Isak stende la squadra di Guardiola. Blues agli ottavi ai danni del Brighton, così come i Reds, che battono il Leicester 3-1 in rimonta ...Gattuso sarà impegnato anche in Europa League, nel girone di ferro con Ajax, Brighton e AEK Atene. Dopo il rocambolesco 3-3 in Olanda nella prima gara del girone, la qualificazione al secondo turno da ...