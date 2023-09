Adamo Guerra telefona alla famiglia dalla Grecia | la rabbia della figlia | «Ha detto “ho sbagliato” | ma come avesse dimenticato un compleanno»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si è fatto risentirecon unatasua. Il 57enne di Lugo sparito nel 2013 dcittadina del Ravennate e che ora vive a Patrasso, in, avrebbe parlato con una delle figlie, che vive assiema a una sorella e all’ex moglie dell’uomo. Dopo aver inscenato il suicidio, iri lo avrebbero considerato morto per diversi anni, almeno fino al 2016 quando avevano avuto conferma che l’uomo si trovava in, per poi perderne di nuovo le tracce. A raccontare lata è stata Federica Sciarelli, in collegamento con il telegiornaleTgr Emilia-Romagna, dopo essere stata a Patrasso a parlare conper la sua trasmissione “Chi l’ha ...