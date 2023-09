Adam Cole | “Temevo che i fan si sarebbero dimenticati di me”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La star della AEWha trascorso gran parte del 2022 e del 2023 a riposo dopo aver subito una terribile commozione cerebrale a metà dello scorso anno. Per qualche tempo si è dubitato chefosse realmente in grado di tornare a lottare. Parlando a “Inside The Ropes”,ha raccontato nei dettagli il processo di recupero, soffermandosi su ciò che è stato poi ripreso in “AEW All Access” e su ciò che provava in quel periodo. “Quello cheera che i fan sidi me”, ha detto. “Solo per la quantità di contenuti che vengono costantemente diffusi e per il fatto che la soglia dell’attenzione delle persone si sta accorciando sempre di più. Ho pensato: ‘Sono stato fuori per un po’. Quando tornerò, gliene importerà ...