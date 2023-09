Accordo bipartisan Senato Usa contro shutdown sino a 17/11

I leader del Senato hanno annunciato un pianoper un provvedimento di spesa che eviterebbe lo shutdown per sette settimane, mantenendo gli attuali livelli di spesa sino al 17 novembre, con 6 miliardi per l'Ucraina e altrettanti per le ...I leader del Senato hanno annunciato un pianoper un provvedimento di spesa che eviterebbe lo shutdown per sette settimane, mantenendo gli attuali livelli di spesa sino al 17 novembre, con 6 miliardi per l'Ucraina e altrettanti per le ...

I leader del Senato hanno annunciato un piano bipartisan per evitare lo shutdown. Il provvedimento prevede 6 miliardi per l'Ucraina e altrettanti per le calamità naturali.