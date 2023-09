A Pozzuoli scuole chiuse

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ricevo e pubblico il comunicato stampa della portavoce del sindaco Giordana Mobìlio: In seguito alla scossa di magnitudo 4.2, il sindaco di, Gigi Manzoni, sta predisponendo un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche, per.la.giornata di oggi, 27 settembre, al fine di procedere a ulteriori verifiche tecniche in tutti gli edifici scolastici, pubblici e privati, Il Blog di Giò.

Il sindaco diLuigi Manzoni ha detto ieri che lesono sicure. "Ancora una volta c'è preoccupazione. E lo capisco. Ho per questo contattato immediatamente l'Osservatorio Vesuviano e ho ...Vi chiedo, però, di non creare allarmismi, soprattutto nelle. Abbiamo fatto tutte le ... E' quanto scrive in un post Facebook il sindaco diLuigi Manzoni sul nuovo sciame sismico nei ...

Terremoto a Napoli oggi: scuole chiuse a Pozzuoli per verificare i danni ilmattino.it

ULTIM’ORA| Scossa di magnitudo 4.2: oggi scuole chiuse a Pozzuoli Pozzuoli News 24

Sono giorni tesi, con continui sciami sismici che mettono in ansia la popolazione. Ieri l'ultimo di una lunga serie, con un risveglio brusco all'alba e una giornata con un ...C’è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in altre zone ...