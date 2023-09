A Pozzuoli scuole chiuse

Pozzuoli - Manzoni per domani riapre le scuole dopo i controlli In due edifici, la Scuola elementare Trincone sita in Rione Solfatara ed il Plesso infanzia Andersen sito in via Parini,19, sono necessari ulteriori ...

Pozzuoli - chiuse le palestre delle scuole in concessione a società sportive Nuova ordinanza da parte del Primo cittadino di Pozzuoli Gigi Manzoni che chiude le palestre delle scuole date in concessione alle società ...

Terremoto a Napoli oggi : scuole chiuse a Pozzuoli per verificare i danni C?è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in ...

Sciame sismico ai Campi Flegrei - la scossa più forte di 4.2 - scuole chiuse a Pozzuoli Napoli - Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore ...

Terremoto a Napoli oggi : scuole chiuse a Pozzuoli per verificare i danni C?è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in ...