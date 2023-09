A Parigi i capi di Peter Do hanno trovato una nuova casa

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023)Do non dorme mai. «Ho l'impressione di continuare a correre senza potermi fermare. È il quinto weekend di seguito che lavoro», mi ha confidato in occasione del nostro incontro alla vigilia della sfilata del suo brand omonimo alla Fashion Weekna. Lo stilista trentaduenne, nato a Biên Hòa in Vietnam e arrivato negli USA da adolescente, si è presentato ieri al Palais de Tokyo per la sua prima sfilata d'Oltralpe. Solo quattro mesi fa il designer è stato nominato responsabile dello storico marchio Helmut Lang, ritrovandosi con ben poco tempo a disposizione per terminare la sua prima collezione per questa leggendaria maison rimasta silente per più di vent'anni dopo l'improvviso ritiro del suo fondatore nel 1997. Anche per questo, l'esordio francese di Do era tra i più attesi tra quelli in calendario, circondato dalle tante aspettative di chi ...