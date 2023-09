A Napoli cremazioni bloccate per ' motivi sindacali' VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Decine di carri funebri bloccati, e le salme al loro interno che attendono di essere cremate. Non c'entra il sovraffollamento, ma una questione sindacale. Morire di questi tempi ae in Campania significa anche finire nel bel mezzo di un braccio di ferro tra le Asl e i dipendenti addetti al prelievo di campione di Dna dai defunti che hanno scelto di essere cremati. La denuncia arriva dal segretario dell'associazione di categoria degli impresari funebri Gennaro Tammaro. Esasperato per i solleciti andati a vuoto degli ultimi giorni, ha deciso di mostrare a tutti il piazzale antistante l'impianto di cremazione, dove una decina di carri funebri sono fermi lì, sotto il sole, con le bare all'interno, senza che si sappia quando le salme potranno essere deposte nel forno crematorio. Per intanto sono lì, con tanto di corona di fiori, in attesa che l'Asl comunichi ...