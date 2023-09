A che ora Lazio-Torino oggi in tv | Serie A | programma 27 settembre | dove vederla | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladi Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo e, per giunta, in casa all’Olimpico: di fronte ci sarà ildi Ivan Juric. Subito una partita interessantissima in questo sesto turno diA che è ufficialmente iniziato nella serata di ieri quando, la Juventus di Massimiliano Allegri (uscita vittoriosa) e il Lecce di Roberto D’Aversa si sono affrontate. E, quest’, sarà il turno di ben sei partite, dunque dodici le squadre coinvolte. Ma la sfida che si giocherà a partire dalle ore 20.45 tra i biancocelesti e i granata, affascina particolarmente. Ciro Immobile e compagni stanno vivendo un avvio di stagione a dir poco complesso. In massima, la, in cinque gare disputate ha racimolato solamente 4 punti, figli di una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte. ...