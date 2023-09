A cento anni dalla nascita Roma ricorda Italo Calvino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il 15 ottobre 2023avrebbe compiuto 100. Allo scrittore e straordinario intellettuale italiano, in occasione del centenario, l’Assessorato alla Cultura diCapitale rende omaggio con alcuni importanti appuntamenti, alcuni dei quali sono stati già avviati. Il 2023 si è aperto con l’edizione di Capodarte dedicata ae il Festival Internazionale diLetterature di luglio, quest’anno ha avuto come titolo “La Memoria del mondo”, proprio in omaggio allo scrittore. Altre iniziative, in collaborazione con enti, istituzioni culturali e Municipi, prenderanno il via a partire dai prossimi giorni e proseguiranno fino a febbraio 2024. Tra queste il progetto “Alfabeto”, realizzato da Biblioteche die rivolto agli ...