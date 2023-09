5 film maledetti che vorremmo vedere

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Esistonoche non esistono, direbbe qualcuno. Eppure è così. Ci sonoche aleggiano nell’aria anche se non sono mai stati girati. Come fantasmi che non riesci a, ma puoi immaginare benissimo. Opere maledette, rimandate, cancellate, di cui è bastato un assaggio per entrare per sempre nelle fantasie dei cinefili. Forse perché la loro sfortuna ci ha fatto affezionare a questi progetti sciagurati, basati sull’ossessione e sulla dannazione di registi che hanno visto naufragare tutti i loro sforzi. Tra i tanti, però, ci sono . Alcuni sono ormai persi per sempre. Per altri, invece, ci sono ancore flebili speranze. Ecco la loro storia. 1. Alien 5 Sono passati quasi dieci anni dall’annuncio di Alien 5. Era il 18 febbraio 2015 quando Neil Blomkamp annunciava di essere al lavoro sul quinto capitolo ufficiale ...