37 anni fa la morte di Cliff Burton in un incidente in Svezia durante il tour dei Metallica

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladiè ancora oggi uno degli eventi che dividono in due una storia. In questo caso, parliamo del percorso dei. I Four Horsemen si trovavano inper promuovere il nuovo album Master Of Puppets. La band aveva appena concluso unnegli Stati Uniti in compagnia di Ozzy Osbourne e subito dopo erano stati convocati in Europa per una serie di date. La sera del 26 settembre 1986 isi erano esibiti a Stoccolma, e fu un momento speciale. James Hetfield era tornato alla chitarra dopo un infortunio al braccio eeseguì al basso la sua personale versione di Star Spangled Banner, l’inno nazionale statunitense. Il giorno dopo, il 27 settembre, isi misero ...