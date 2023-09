Zola | «L’Inter mi ha impressionato contro il Cagliari»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Gianfranco, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’inizio di campionato del Milan e delGianfranco, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’inizio di campionato di Serie A del Milan e del. PAROLE – «ha ripreso da dove aveva lasciato e si sta riproponendo. L’ho vistaile mi ha, per qualità e padronanza del gioco. Ci sono anche altre realtà, la Serie A sta crescendo, ci sono tante squadre che giocano bene. Lo stesso Milan, derby escluso, sta dimostrando di essere una squadra importante»