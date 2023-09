Ogni volta che gioco contro di te so di dover correre molto, me lo ripeto sempre e ti faccio le mie congratulazioni - ha dichiarato a caldo Khachanov - E' la prima volta che gioco a, ringrazio ...Al primo turno incrocerà il britannico Daniel Evans , reduce dalsul cemento a Washington, ... Poco fortunato Lorenzo Musetti , che esordirà contro Karen Khachanov (in finale a) e, in ...

Zhuhai: trionfo Khachanov dopo cinque anni di digiuno Tiscali

ATP Zhuhai 2023: Khachanov e Norrie guidano il seeding. L'Italia punta su Matteo Arnaldi OA Sport

Autoritario su Sebastian Korda, Karen Khachanov andrà a caccia di un titolo che manca da cinque anni contro Yoshihito Nishioka, bravo a controllare le accelerazioni di Aslan Karatsev ...Applausi e grande entuasiasmo nella conferenza stampa del Resto del Mondo. Tiafoe invita McEnroe a restare Capitano ancora a lungo, Fritz spiega l'importanza di una competizione di questo genere ...