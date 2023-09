Xiaomi 13T ufficiale | un telefono completo | ma con qualche compromesso Leica bisogna meritarselo

(Di martedì 26 settembre 2023)ha annunciato oggi l’arrivo dei due nuovi modelli13T e13T Pro. Entrambi basati su un processore Mediatek, fanno della presenza del brandil loro punto di forza. È propriouna delle note stonate: quando vedi un brand premium su un modello non al top, che non fa foto perfette, ti inizi a chiedere se forse non era meglio lasciarlo fuori....

Qual è il fattore determinante per ‘pesare’ uno smartphone? Xiaomi non ha dubbi e vota fotocamera, perché nel corso degli anni ha focalizzato molto ...

La serie Xiaomi 13T è ufficiale e in due modelli, quello base e la versione Pro, entrambi già in vendita con una promozione per chi lo acquista sul ...

Settembre non è solo il mese degli iPhone ma anche dei nuovi smartphone di, che proprio in queste ore ha presentato al mondo la nuova serie. Due telefoni,Pro, entrambi dotati di fotocamere targate Leica e una batteria che promette una lunga autonomia, ma anche due gli indossabili annunciati dall'azienda, loWatch 2 Pro e la ...Offerte Apple- Leica camera, 8+256GB, Meadow Green Redmi Pad SE 11inch 4+128G Tablets Mind Green In offerta a 699,90 - invece di 699,90 sconto 0% - fino a data sconosciuta Click qui per ...

Lo Xiaomi 13T Pro è arrivato in tutto il mondo, così come lo Xiaomi 13T, il Watch 2 Pro e lo Smart Band 8. Dotato di un display AMOLED a 144 Hz e di un SoC MediaTek Dimensity 9200+, lo Xiaomi 13T Pro ...Lo Xiaomi 13T combina un chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultra con un display AMOLED a 144 Hz, una batteria da 5.000 mAh e una fotocamera primaria da 50 MP con OIS. Con aggiornamenti del sistema opera ...