Xiaomi 13T Series | scatti d' autore a prezzi umani

(Di martedì 26 settembre 2023) Qual è il fattore determinante per ‘pesare’ uno smartphone?non ha dubbi e vota fotocamera, perché nel corso degli anni ha focalizzato molto la ricerca e gli investimenti sul versante fotografico, come dimostrano la collaborazione con Leica e il lancio di13 Ultra, il telefono più vicino a una fotocamera attualmente sul mercato. Seguendo il filone, la compagnia di Pechino ha lanciato in Europa13T, con la consueta coppia tra modello standard e versione Pro che rafforza ancor più il legame con l'azienda tedesca fondata nel 1869 da Ernst Leitz. Alla tripla fotocamera realizzata a quattro mani con gli ingegneri teutonici (grandangolo da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e digitale, teleobiettivo da 50MP e ultragrandangolo da 12MP con 15mm di lunghezza focale per le foto panoramiche, tutte ...

Tra le novità svelate oggi dain un evento dedicato in quel di Berlino non c'erano solo smartphone ( i nuovi). C'è stato spazio anche per i wearable, e a fianco della nuova Smart Band 8 c'è anche lui,Watch 2 Pro . Dal nome sembra quasi trattarsi dell'evoluzione di un prodotto già ...presenta oggi a BerlinoPro , i suoi ultimi top di gamma realizzati in partnership con Leica , per un'esperienza al vertice, non solo dal punto di vista fotografico. Ecco quello che dovete sapere su scheda ...

Xiaomi 13T e 13T Pro ufficiali. Arrivano anche Watch 2 Pro e Smart Band 8 | Prezzi HDblog

La compagnia di Pechino rafforza il legame con Leica e lancia due smartphone votati all'immagine, che insieme a smartwatch e smart band hanno un cartellino più accessibile ...