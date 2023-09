(Di martedì 26 settembre 2023) Xiha scritto un messaggio di cordoglio per la morte di Giorgio Napolitano, indirizzato al presidente della Repubblica Sergio. Il leader cinese, nel messaggio ha sottolineato l'...

Città del Vaticano – Papa Francesco vola in Mongolia (leggi qui) e, come da prassi, ha inviato un telegramma di saluto a tutti i capi di stato dei ...

Su Napolitano, Xiha espresso "profonde condoglianze e rivolgendo un sincero cordoglio alla sua famiglia". Sottolineando che Napolitano era un politico ampiamente rispettato in Italia, Xi - ...... a margine dell'evento sportivo, a un ricevimento ospitato da Xia cui dovrebbero ...Dachan: "Dopo oltre dodici anni di guerra e terrorismo, l'economia della Siria è in ginocchio. Il ...

Xi Jinping scrive a Mattarella: “Promuoviamo uno sviluppo sano e stabile” Globalist.it

Xi Jinping: importante scrivere un nuovo capitolo del percorso ... Radio Cina Internazionale

Nessuna reazione da Pechino dopo che la Guardia costiera filippina ha rimosso la barriera galleggiante installata dalla Cina per bloccare i pescatori di Manila in un’area contesa del Mar Cinese ...Notizia: nessun dibattito e voto parlamentare sulla Via della seta prima del Forum di Pechino del 17 ottobre. Si valuta la partecipazione dell'Italia con un sottosegretario. Ma tutta questa condiscend ...