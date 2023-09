WWE | Tegan Nox torna a Raw e si guadagna una chance all’NXT Women’s Title

(Di martedì 26 settembre 2023) Settimana scorsa a Raw, Becky Lynch aveva indetto una Open Challenge per il suo NXT. Alla fine a rispondere era stata la veterana Natalya. In realtà è poi emerso come i piani originari prevedesseroNox come avversaria della campionessa, tuttavia sembra che Vince McMahon non abbia voluto che la prima difesa titolata a Raw di Becky fosse contro qualcuno che non appariva da tempo in tv. In ogni caso la storia è proseguita ieri notte. Ecco cosa è successo.Noxa RawNox èta ad apparire a Raw a distanza di parecchio tempo. In un segmento di backstage la gallese ha incontrato Becky Lynch la quale ha evidenziato che avrebbe voluto fosse stata lei ad accettare l’open challenge di settimana scorsa. La campionessa ha ...

