WWE | La Panini vince la causa per poter produrre carte collezionabili

(Di martedì 26 settembre 2023) La WWE ha molte questioni in corso in tribunale. Ora, sembra che un recente tentativo di concludere in anticipo l’accordo con Fanatics per le, abbandonandoper violazione del contratto, non abbia funzionato. Entrambe le parti hanno intentatol’una contro l’altra. Le cose si stavano complicando, ma la compagnia ha perso la richiesta di un’ordinanza restrittiva per impedire adile sue. Quest’ultima potrà continuare aprodotti WWE nonostante le controversie legali in corso con la federazione, poiché un tribunale di New York ha recentemente negato la richiesta della compagnia di un ordine restrittivo contro la società di...

A New York court has denied WWE‘s restraining order against Panini, allowing the trading card company to continue making products based on the wrestling brand for the time being. The recent decision ...Panini will continue making WWE products for the foreseeable future.