Wes Anderson e Asteroid City | «Scarlett Johansson? È diventata un' attrice straordinaria»

Svolta nei temi di Wes Anderson che, per il suo prossimo lavoro, si dedicherà allo spionaggio e non ci saranno più di tre ruoli principali, Benicio ...

... che regalava i semi dei fiori della campagna per l'Autunno Inverno 2023, e quella di Emporio Armani, che invece regalava una tote - bag in collaborazione con Forestami), due mostre (in ...Accanto a lei siedono due amici e colleghi di Hollywood: il registae l'attore Benedict Cumberbatch, quest'ultimo, come lei, volto della casa di moda milanese per questa stagione Prima ...

A Milano un viaggio nel bizzarro mondo di Wes Anderson Sky Arte

Asteroid City, Wes Anderson e il cast svelano le ispirazioni dietro al nuovo film in uscita nelle sale Best Movie

Wes Anderson, in completo, seduto su un divanetto dell'hotel sorride e dipana il suo universo creativo davanti a un bicchiere d’acqua. Parla di piccole e grandi comunità (è il caso di i un convegno di ...È in uscita il cortometraggio scritto e diretto da Wes Anderson in cui un giocatore d’azzardo, interpretato da Benedict Cumberbatch, viene a conoscenza di un uomo proveniente dall’India che riesce a v ...