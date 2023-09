(Di martedì 26 settembre 2023) su Tg. La7.it - Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno registrato il momento esatto in cui, nella notte del 24 settembre, uno sconosciuto ha lanciato due bombe...

... nella notte del 24 settembre, uno sconosciuto ha lanciato due bombe molotov contro l 'ambasciata cubana a. Un attacco "terrorista", lo hanno definito le autorità de l'Avana, che non ha ......Guardia costiera filippina ha diffuso un video in cui si vede un sub che taglia una corda... , eletto lo scorso anno, ha ripristinato i legami di sicurezza con, concedendo alle ...

Washington, attaccata l'ambasciata di Cuba con molotov TGLA7

L'ombra dello "shutdown" sugli Usa, Biden attacca gli "estremisti repubblicani" AGI - Agenzia Italia

L’ambasciata cubana a Washington è stata attaccata da un uomo con due molotov. La Casa Bianca condanna l’attacco.Un gruppo di poliziotti e un sospettato sono caduti su un nido di vespe e sono stati attaccati dallo sciame durante l’arresto dell’uomo, ...