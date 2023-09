(Di martedì 26 settembre 2023) La Nazionale italiana maschile diè in partenza da Venezia alla volta di Rio de Janeiro (con in mezzo uno scalo a Lisbona) per ultimare la preparazione in vista del torneo di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Gli Azzurri, reduci dall’argento ai Campionati Europei casalinghi con la netta sconfitta in finale contro la Polonia al PalaEur di Roma, vogliono chiudere in bellezza il 2023 centrando sul campo il pass a cinque cerchi. La banda di Fefè De Giorgi sarà di scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre per affrontare neli padroni di casa del Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Qatar. Si preannuncia un round robin impegnativo, con le prime due classificate del torneo che voleranno direttamente alle prossime Olimpiadi. Rispetto ai 14 nomi annunciati una settimana fa, il CT ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-13 Si riparte con una parallela di Tuinstra. 14-12 Russo lascia il campo, che sfortuna per questo ...

Parte dall'aeroporto di Venezia la nuova avventura dell'Italia del. La Nazionale maschile è in volo con destinazione finale Rio de Janeiro, dove arriverà dopo ...che ha sostituitoRusso. ...La nazionale dell'Italia delmaschile è in partenza per Rio de Janeiro, dove si giocherà il torneo preolimpico. Prima di ... visto che al posto diRusso, non al meglio dopo l'infortunio, ...

Volley, Roberto Russo non ce la fa: sostituzione nella rosa dell’Italia al Preolimpico OA Sport

Volley maschile, niente preolimpico per Roberto Russo PerugiaToday

Il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, in un'intervista rilasciata a Sky, ha rivelato come siano diverse le possibili alternative per il futuro della panchina azzurra di volley femminile, rende ...Nel roster che si giocherà la qualificazione per Parigi 2024 è stato inserito all'ultimo momento il centrale Lorenzo Cortesia che ha sostituito Roberto Russo, infortunatosi nel corso degli Europei ...