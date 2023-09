Vittoria Ceretti | Milano Fashion Week di lavoro e… amore

(Di martedì 26 settembre 2023) E’la più chiacchierata dellaappena trascorsa. La modella non è certo una novellina in questo mondo, già da diversi anni è tra le più richieste dai brand più blasonati. Questa volta però la curiosità ruota per lo più intorno al gossip: pare infatti che la top sia la nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio. La nuova coppiae Matteo MilleriA fine agosto Leonardo DiCaprio esono stati paparazzati insieme a Los Angeles. I due stavano facendo una passeggiata, mangiando un gelato. Niente di compromettente ma tanto è bastato per far subito partire le indiscrezioni. E’ lei la nuova fiamma dell’attore? I meme su Leonardo e sulle sue fidanzate sono seguiti a stretto giro anche ...

Leo,, Camila e Bart Simpson Come sappiamo, al momento Leo ha una relazione con la splendida top model italiana. I due hanno tentato di nascondersi per un po', ma i ...... Getty Images Bianca Balti in DOLCE & GABBANA Credits: Getty Images Kate Moss in FENDI Credits: Courtesy of Press Office Chiara Ferragni in PRADA Credits: Courtesy of Press Officein ...

Leo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme a Milano. Video AMICA - La rivista moda donna

DiCaprio e la sua nuova fiamma italiana Vittoria Ceretti insieme a ... La Voce di New York

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme, anche con la mamma del divo. La relazione tra i due si fa sempre più seria.Sabato De Sarno arriva con molti stilisti allo show d’esordio di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Che supera le attese, per un nuovo hot ticket a Milano ...