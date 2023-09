Virginia Valsecchi indossa un abito firmato per il matrimonio con Dario Martelli

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 26 settembre 2023)si sono uniti innella romantica città di Roma. La coppia ha consolidato un legame che si è sviluppato e maturato nel corso degli anni.è conosciuto per il suo ruolo manageriale presso Dior, mentre, oltre ad essere figlia del rinomato regista Pietro, è la mente dietro la società di produzione Capri Entertainment. Inoltre,ha recentemente fatto la sua apparizione nella lista Forbes 30 under 30, riconoscimento notevole per giovani imprenditori di talento. IlRomano dei Sogni Il loroè stato un evento memorabile celebrato nella storica Basilica di San Lorenzo in Lucina, seguito da una serata festiva a ...