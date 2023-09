Violenza di gruppo | importanti novità | scattano gli arresti

Per 4 giovani su 5 una donna può sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Uno su 5 crede che le ragazze possa no provocare la ...

Le ordinanze "hanno ad oggetto la triste vicenda relativa allasessuale posta in essere in più occasioni a Caivano si legge nella nota da parte di undi giovanissimi (in ...Per lanei confronti delle due cuginette del Parco Verde di Caivano , in provincia di Napoli , i ... diventati tristemente noti: dalla morte di Fortuna Loffredo nel 2014, agli stupri di...

Processo Grillo, quell'amicizia rotta dalla violenza di gruppo AGI - Agenzia Italia

Processo a Ciro Grillo per stupro di gruppo: Silvia potrebbe essere ... Open

Per la violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico di nove persone ...Donne spezzate che si ricostruiscono, che tengono in braccio i loro bambini per provare a guardare avanti. Si sono rifugiate alla comunità del Sagrini, nel cuore di Santa Caterina, otto madri, vittime ...