Vinicio Capossela riceve la laurea magistrale honoris causa dall’Università degli studi di Napoli L’Orientale

(Di martedì 26 settembre 2023)– Oggi martedì 26 settembre nella basilica di san Giovanni Maggiore è stata conferita ada Roberto Tottoli, Rettore dell’Universitàdi, lain “Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea” (LM-38). La cerimonia si è aperta con i saluti di Giuseppe Cataldi, direttore del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Come li pacci: dal 20 al 27 agosto il decennale dello Sponz Fest ideato e diretto daAddio al compositore Ennio Morricone Gianni Maisto, original ...

Vinicio Capossela riceve la laurea honoris causa all’Università di Napoli L’Orientale in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area ...

Quest'oggi nella basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli è stata conferita ada Roberto Tottoli, Rettore dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale, la laurea magistrale honoris causa in "Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea". ..."Per molti anni mi sono fregiato di un titolo di disonoris causa in rovinologia, adesso finalmente ho un titolo vero e ne sono orgoglioso"., cantautore, polistrumentista e scrittore, ha ricevuto il 26 settembre nella basilica di San Giovanni Maggiore, da Roberto Tottoli, rettore dell'Università degli studi di Napoli L'...

Per Vinicio Capossela laurea honoris causa all'Orientale Agenzia ANSA

«La mia laurea disonoris causa». Vinicio Capossela e gli altri «dottori» che non ti aspetti Corriere della Sera

Il cantautore irpino ha ricevuto la laurea honoris causa in Lingue e Comunicazione Interculturale dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Dalla musica al cinema al calcio, sono tantissime l ...Quest'oggi nella basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli è stata conferita a Vinicio Capossela da Roberto Tottoli, Rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, la laurea magistrale ho ...