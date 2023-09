Vietato l’ibuprofene durante la pandemia?

Leggi su butac

(Di martedì 26 settembre 2023) Ci avete segnalato un post sul profilo di una signora che su X (precedentemente Twitter) ha oltre 50mila follower e si presenta come: Creator digitale #digitalmanager #seospecialist#socialmedia #advertising MAMMA E MOGLIE Il post che ci è stato segnalato è questo: La signora condivide il titolo del Giornale del 18 marzo 2020: No ibuprofene, tachipirina ok. Ecco i farmaci da non prendereHo ritenuto avesse senso usarlo per parlare di post-verità, quel fenomeno per cui una credenza ampiamente diffusa, anche senza alcuna base nella realtà, riesce a diventare nella mente di alcuni più vera dei fatti. Sì, perché chi condivide lo screenshot lo fa per insistere sul fatto che l’OMS avrebbe sconsigliato o addirittural’uso di antinfiammatori, quando invece l’indicazione successiva sarebbe stata di usarli. Ma le cose non stanno esattamente così. Basterebbe aprire ...