Non ha speso parole positive Arturonei confronti del Milan . L'ex centrocampista della Juve, ai microfoni di Red Gol , si è scagliato nei confronti della formazione rossonera dopo il match di Champions giocato con il Newcastle ...Non ha speso parole positive Arturonei confronti del Milan . L'ex centrocampista della Juve, ai microfoni di Red Gol , si è scagliato nei confronti della formazione rossonera dopo il match di Champions giocato con il Newcastle ...

Vidal, stoccata anche a ten Hag: “Come fai ad allontanare Cristiano Ronaldo” ItaSportPress

Vidal, che stoccata al Milan: "Sono solo fortunati..." Corriere dello Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Arturo Vidal negli ultimi giorni non sta risparmiando nessuno. Prima la bordata al Milan sulla partita di Champions League contro il Newcastle, poi l'attacco a Inzaghi sulla questione Sanchez. Ora i ...