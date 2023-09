Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)DEL 26 SETTEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12 PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO RALLENTAMENTI TRA PALIDORO E CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE IN USCITA TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE SETTECAMINI; ED E’ TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RYDER CUP” CHE SI SVOLGERA’ DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE PRESSO IL MARCO SIMONE GOLF CLUB A GUIDONIA MONTECELIO; PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ DELLA ZONA CIRCOSTANTE, A PARTIRE DALLE 05:00 E FINO ALLE 22:00 CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA DI MARCO SIMONE, TRA VIA BELLEGRA E VIA PALOMBARESE, E LA STESSA PALOMBARESE DA VIA ...