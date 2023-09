Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)DEL 26 SETTEMBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL TRATTO URBANO ALL’ALTEZZA DI VIA FIORENTINI, RESTANO RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SETTECAMINI; CIRCONE SOSTENUTA, INFINE, SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO, SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO, TIBURTINA TRA ...