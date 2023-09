Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)DEL 26 SETTEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANONO E IL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE DELLA CITTA’, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI VIA FIORENTINI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO ...