Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 26 settembre 2023)DEL 26 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12 PER L APRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VALCANNETO E CERVETERI IN DIREZIONE NORD; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ED E’ TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RYDER CUP” CHE SI SVOLGERA’ DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE PRESSO IL MARCO SIMONE GOLF CLUB A GUIDONIA MONTECELIO; PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ DELLA ZONA CIRCOSTANTE, A PARTIRE DALLE 05:00 E FINO ALLE 22:00 ...