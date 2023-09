Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)DEL 26 SETTEMBREORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR IN VIA AURELIA SI RALLENTA TRA MARINA DI CERVETERI E LADISPOLI DIREZIONEIN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA DELLAERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCJHIO ...