Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 26 settembre 2023)DEL 26 SETTEMBREORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD ED APPIA PERCORRENDO LACIVITAVECCHIA UN CANTIERE MOBILE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DLE MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTR IABITATI DI ...