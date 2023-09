Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023)DEL 26 SETTEMBREORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA ETERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTYENSO TRAFFICO TRA CASSIA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA PERCORRENDO LAFIUMICINO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BOERGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI STA IN CODA ALTEZZA CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANUòARE SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLWENTATO TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR Servizio fornito da Astral