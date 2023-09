Via libera al bonus benzina sulla social card (decreto energia)

In Consiglio dei ministri varate misure per circa 1,3 miliardi di euro per le famiglie A quanto si apprende da fonti di governo nel Consiglio dei ...

(Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo nel Consiglio dei ministri sono state varate misure di intervento per le famiglie per circa ...

Arriverà sulla carta dedicata a te (carta risparmio spesa) il bonus carburanti previsto con il nuovo decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 settembre 2023. Dunque, ...Evergrande ha bisogno deldi oltre il 75% dei detentori di ciascuna classe di debito per il riordino, che offre ai creditori un paniere di opzioni per la conversione in nuove obbligazioni ...

Ue: via libera del Consiglio al nuovo regolamento sull'Euro 7 Agenzia ANSA

Governo Meloni, via libera del Cdm al Dl Energia con bonus benzina e sconto bollette Sky Tg24

Via libera alla nuova stazione del passante ferroviario Mind Merlata di cui fa parte anche il Comune di Pero. Presentato oggi il progetto. Via libera alla nuova stazione… Leggi ...Entro 30 giorni arriverà un apposito decreto legge in cui sarà specificato l'ammontare del bonus per ogni singolo nucleo familiare ...