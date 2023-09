Veronica Satti si scaglia contro Nikita | “Sono furibonda! Sei andata oltre”

Leggi su biccy

(Di martedì 26 settembre 2023) Dopo Selvaggia Lucarelli, un’altro personaggio noto ha commentato il caso diPelizon e del suo ‘percorso’ in vendita.ha duramente criticato l’ex gieffina in una serie di storie Instagram ed ha annunciato che farà attenzionare il suo operato.Pelizon: “Tutto questo mi schifa e mi indigna”. “Studio psicologia e da 5 anni faccio “divulgazione” sulla salute mentale, ho scritto un libro a riguardo (dove ho voluto assolutamente una postfazione clinica da due dottoresse una psichiatra e una psicoterapeuta) ma non mi sognerei mai di fare corsi sulla depressione. Mi limito ad avere un approccio emotivo e prima mi consulto con la mia psichiatra per non creare trigger nei miei contenuti. Porto le skills che ho appreso in 4 ...