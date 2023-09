Verona-Atalanta | i convocati di Gasperini | torna Bakker | out solo El Bilal e Scamacca

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023) Zingonia. Tutti a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente ElTouré e l’acciaccato Gianluca. PerGian Pieroha incluso tutti i giocatori nella lisita dei convoocati, reintegrando anche Mitchel, che aveva saltato per scelta tecnica il match interno contro il Cagliari. Al Bentegodi si gioca mercoledì (27 settembre) con calcio d’inizio alle 18.30: salvo sorprese, non dovrebbero esserci grandi cambiamenti nell’undici atalantino, anche se non è da escludere un turno di riposo ad esempio per Scalvini in difesa, con Toloi pronto are nei primi undici, così come per Zappacosta, altro stakanovista di questo avvio. Possibile anche che qualcosa cambi in attacco, soprattutto con gli ottimi spunti mostrati da Pasalic e ...