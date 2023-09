Venezia | rissa al Gran Caffè Chioggia | pugni | schiaffi e sediate

Continua a leggere su Tg. La7.it - Al consiglio comunale di Venezia è stata sfiorata la rissa. Nella seduta in cui è stato dato il via libera al ...

Una, con botte e sediate in testa, ha trasformato per pochi attimi il Gran Caffè Chioggia di Piazza San Marco ain un set da film western. Il tutto ripreso in un video, che qualcuno ha poi ...Una violentaè scoppiata in Piazza San Marco ain mezzo ai turisti in giro tra la Basilica di San Marco e il Canal Grande, con il video dell'incidente che è diventato virale sui social in pochissimo ...

Pugni, sediate e spintoni: rissa tra clienti e camerieri al Gran Caffè Chioggia di Venezia Fanpage.it

Venezia, rissa al caffè in piazza San Marco: botte tra clienti e camerieri video.corrieredelveneto.corriere.it

Non sono chiari i motivi dello scontro, forse il no del personale alla richiesta dei turisti di poter usare il bagno senza aver consumato nulla ...VENEZIA - Spintoni, botte, sedie usate come corpo contundente: è volato di tutto in piazza San Marco, normalmente "salotto buono" di Venezia tranne quando qualche cameriere, di solito compassato e ...