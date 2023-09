Venezia-Palermo oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Penzo valevole per la settima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa di Paolo Vanoli, dopo il pareggio a reti bianche i Brescia, vogliono tornare al successo per provare ad inseguire il Parma capolista. La squadra rosanero, dal suo canto, deve dimenticare la sconfitta subita contro il Cosenza e tornare immediatamente alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 settembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SEGUI LASITO ...