Vegana? Scelta peggiore della mia vita | cosa mangio ora | il video che scatena le polemiche

(Di martedì 26 settembre 2023) Se il mood alimentare degli ultimi anni è diventato quello di passare ad una dieta, fa rumore il cambiamento di chi, invece, da vegano è tornato a mangiare derivati da animali. È il caso di Victoria Ferraz, star di Tik Tok, che per 7 mesi ha provato a condurre unada, ma sembra esser tornata a vivere solo facendo un passo indietro. Niente più latte di mandorle, fiocchi d'avena e tofu, ma carne, uova e burro. Unaobbligata per eliminare pesanti dolori articolari che si facevano sempre più insistenti e, con essi, sono scomparse anche acne e gonfiore intestinale. Lei stessa, studentessa americana di giurisprudenza di 23 anni, in undiventato subito virale racconta il suo programma attuale: “da due a quattro uova a colazione, con pancetta o polpette, ...

La ragazza racconta di aver provato a diventareper sette mesi, definendo quel passo come "lapeggiore della mia vita". "In questo momento, tra colazione e cena mangio costata di manzo, ...... Gaia Lopez, quattordicenne di grandi convinzioni e passioni; Carlo Di Piazza, che cerca di mettere l'arte a disposizione della scienza; Lucrezia Mauri,peretica; Giampaolo Pasotto, ...

«Dieta Vegana La scelta peggiore della mia vita. Ora mangio carne, burro e uova e non sono mai stata meglio» leggo.it

Dieta vegetariana e vegana: scelta salutare o sfida nutrizionale... Trieste News

La giovane influencer racconta dei migliramenti riscontrati in prima persona dopo il cambio di dieta. Le reazioni del web ...Nel mondo e in Italia, la ricerca di una dieta equilibrata, completa e sempre più green si è ormai affermata in tutte le generazioni di consumatori fast casual. Uno dei trend più significativi in ambi ...