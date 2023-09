Vaccino influenza | Pregliasco | “Buono per tutti e cruciale per fragili | ma temo flop”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) "Livelli adesione stanno tornando a scendere intorno al 50%" “La vaccinazione antle è un’opportunità per, ma una raccomandazione forte per i”. Rinnova il suo appello a proteggersi in vista della stagione invernale il virologo Fabrizio, ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, che oggi nel capoluogo lombardo ha fatto il punto sui virus in agguato, in occasione di un incontro promosso da Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione). “Nella stessa seduta si può fare anche l’anti-Covid per le categorie” nelle quali le raccomandazioni si sovrappongono. “L’obiettivo continua a essere raggiungere una copertura in fasce come quella degli ...