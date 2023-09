Vaccino Covid | Ema e Ue ammettono i morti dopo il siero di Pfizer e Moderna | si dimettano i giudici della Consulta

(Di martedì 26 settembre 2023) A causa dell’enorme numero diimprovvise – proprio anche tra i giovani – l’Autorità per il Farmaco Europea (EMA) e la Commissione Europea oranella versione nuova dell’allegato I alle decisioni di autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”--19 Comirnaty di

Il dottor Peter McCullough , epidemiologo e cardiologo, spiega come disintossicarsi dalla proteina Spike che si crea nel nostro organismo dopo ...

Leggi Anche Covid , Schillaci: 'Tra 15 giorni pronti i nuovi vaccini, saranno gratuiti per tutti' Il ministero della Salute a stretto giro dovrà ...

Il medico e stomatologo Andrea Stramezzi è stato intervistato dal Giornale d'Italia per parlare di diversi temi quali il richiamo annuale del ...

Covid , primi lotti vaccino : svelata la data del loro arrivo in Italia Arrivano degli importanti aggiornamenti in merito ai primi lotti di vaccino ...

I vaccini arrivano oggi, le Regioni hanno organizzato le loro campagne per prevenire il, ma il ministero deve ancora mandare la circolare con la quale si dà il via libera ufficiale ...di...Il nuovoanti -aggiornato di Pfizer adattato alla sottovariante Omicron XBB.1.5 (Kraken) si prevede - come affermato dall'Agenzia europea dei medicinali Ema - che contribuisca a ...

Vaccinazioni Covid e influenza, ecco il calendario in Lombardia: si parte l'1 ottobre IL GIORNO

Vaccino anti-Covid in Toscana: oggi apre il portale di prenotazione, le prime dosi slittano al 2 ottobre LA NAZIONE

L'influenza colpirà 5-6 mln di italiani, con 10 mln contagiati da virus simili. L'analisi di Pregliasco tra Covid-19, vaccini e tamponi.Le somministrazioni inizieranno il 2 ottobre per alcune categorie, insieme a quello dell'anti-influenzale. Da medici di famiglia e pediatri si partirà invece il 16 ottobre ...