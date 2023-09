Le somministrazioni inizieranno il 2 ottobre per alcune categorie, insieme a quello dell'- influenzale. Da medici di famiglia e pediatri si partirà invece il 16 ottobreCovid in Italia e variante Pirola, nuova mini ondata di casi in arrivo "Il fatto che la variante BA.2.86 o 'Pirola' sia stata sequenziata nei giorni dell'arrivo in Italia del- Covid aggiornato sembra uno scherzo del destino. E' una variante che ha una 'spike' diversa da tutte le altre varianti Omicron con oltre 35 mutazioni e con queste caratteristiche ...

Vaccino anti-Covid in Toscana: oggi apre il portale di prenotazione, le prime dosi slittano al 2 ottobre LA NAZIONE

Vaccino anti covid e influenza, ecco il programma in Lombardia ilSaronno

Riaperte in Toscana le prenotazioni per i vaccini anti Covid-19 e influenza: prima i fragili, poi sanitari, donne in gravidanza e caregivers.