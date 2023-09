Vaccini covid e influenza | in Toscana riapre il portale per le prenotazioni

Covid , emergenza in merito alla nuova variante Eris : annuncio da parte di Ema sui nuovi vaccini Non è affatto un mistero che, nel nostro Paese (ed ...

"Il Covid non lo abbiamo ancora sconfitto. Non dobbiamo permettere che interferisca nella nostra vita, ma dobbiamo essere consapevoli che il virus ...

In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24 prende dunque il via anche quella di vaccinazione anti- 19 con l'utilizzo di una nuova formulazione dia mRNA e ...Per la vaccinazione contro il- 19 verrà utilizzata una nuova ed aggiornata formulazione dia mRNA e proteici, disponibili a partire dalla fine di settembre e che potrà essere ...

Vaccino Covid, dosi Pfizer in distribuzione alle regioni italiane da domani Sky Tg24

Da lunedì 2 ottobre ripartiranno le vaccinazioni nei centri vaccinali delle Azienda USL Toscana Sud Est. Vi potranno accedere i soggetti ad elevata ...Vaccini contro Covid-19 e influenza: dove potersi vaccinare nella Asl Toscana sud est a partire da lunedì 2 ottobre ...