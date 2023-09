Usato - Il 50% degli scambi riguarda auto ultradecennali

Leggi su quattroruote

(Di martedì 26 settembre 2023) Il mercato delleusate conferma a luglio il trend positivoultimi mesi, anche se non manca un segnale preoccupante: la metàcontinua a essere coperto da vetture con oltre 10 anni di vita. In particolare, secondo le ultime elaborazioni dell'Unrae, il mese scorso ha visto i trasferimenti di proprietà crescere del 6,5% a 394.868, con i passaggi netti in miglioramento del 5,1% e le minivolture in salita dell'8,5%. Di conseguenza, i primi sette mesi dell'anno vedono una crescita del 7,7% a 2.887.050 contratti. Diesel sempre primo. Entrando nel dettaglio dell'analisi dell'associazione delle Case estere, il diesel rimane l'alimentazione preferita nei trasferimenti netti, con il 49,1% di quota a luglio, contro il 49,7% di un anno fa, mentre la benzina scende dal 39,1% al 38%. In terza posizione le ...