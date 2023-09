Quello delle armi è un tema molto dibattuto e controverso negli Stati Uniti su cui si giocherà parte della campagna elettorale;durante la visita al negozio locale di armi ha commentato con ...... oppure un vagabondo () che dorme in strada con i cani randagi, suoi amici, inventando educati ... Questa scena non avrebbe passato la censura se ambientata negli. Dal punto di vista del ...

Usa, Trump visita un negozio di armi prima di un appuntamento elettorale - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

And when presidential candidates say they want to bridge the political divide, I take it with an iceberg’s worth of salt. Yet, America desperately needs uniting. For those of us who ...Roma, 26 set. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle presidenziali del 2024, Donald Trump, ha visitato un negozio di armi, il Palmetto State Armory a Summerville, ...