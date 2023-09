Usa lo smartphone solo a gesti | senza i 3 pulsanti in basso Android

Leggi su navigaweb

(Di martedì 26 settembre 2023) La navigazione a(gesture) è presente su molti telefonicome alternativa ai tre tasti funzione e, con un po' di abitudine, può rivoluzionare l'esperienza d'uso del telefono, risultando in molti casi più comoda e naturale per il pollice o per l'indice rispetto al dover premere sempre un tasto nella parte inferiore del telefono. Inoltre, la navigazione apermette di ingrandire lo schermo, guadagnando quello spazio che altrimenti sarebbe occupato dai tre tasti. Nella guida che segue vi mostreremo come attivare la navigazione asue come sfruttare queste funzioni per tornare indietro, cambiare rapidamente app, tornare alla schermata Home e aprire l'elenco delle app aperte sul telefono. LEGGI ANCHE -> Guida alle gesture sui Samsung Galaxy 1) Prerequisiti Le gesture ...