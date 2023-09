(Di martedì 26 settembre 2023) Dopo Google, il governo Usa attacca. Dando il via alla lotta antitrustildell'e-commerce, citandolo in giudizio con l'accusa di soffocare illegalmente la concorrenza. Mentre in, l'azienda fa sapere di averto a 1.764 euro lordi mensili loo iniziale L'articolo proviene da Firenze Post.

Anil Kapoor, Star di Bollywood visto anche in The Millionaire, ha vinto una causa contro lo sfruttamento della sua immagine tramite IA L'articolo ...

Buonanima (si fa per dire) di Prigozhin lo aveva preso di mira smontando le sue menzogne. Ora che il padreone del gruppo Wagner non c'è più restano ...

Gli Stati Uniti hanno citato in giudizio Amazon dando il via a un’attesa battaglia antitrust con il colosso dell’e-commerce che potrebbe cambiare il ...

...degli,Joe Biden,si è recato nella contea di Wayne, Michigan, per unirsi agli operai del settore automotive in sciopero. La mobilitazione è stata promossa dal sindacato United Auto Workers...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si recato marted in Michigan per una storica visita di solidariet agli operai del settore auto in sciopero per il rinnovo del contrattoGm, Ford e Stellantis. Le aziende automobilistiche hanno avuto un periodo di difficolt ma poi si sono riprese e ora meritate un aumento significativo, devono ridarvi quello che avete perso in ...

Gli Stati Uniti scatenano la guerra legale contro Amazon: “Monopolio illegale su acquisti online” La Stampa

Usa contro Amazon: “Monopolio illegale su acquisti online”. Ma in Italia il colosso aumenta gli stipendi Firenze Post

Dopo Google, il governo Usa attacca Amazon. Dando il via alla lotta antitrust contro il colosso dell'e-commerce, citandolo in giudizio con l'accusa di soffocare illegalmente la concorrenza. Mentre in ...Secondo la FTC e 17 procuratori generali statali, Amazon blocca la concorrenza ed esercita un potere monopolistico che gonfia i prezzi, degrada la qualità e soffoca l'innovazione per consumatori e imp ...