(Di martedì 26 settembre 2023) Gli Stati Uniti hanno citato in giudiziodando il via alla tanto attesa lotta antitrust con il colosso dell'e - commerce, che potrebbe cambiare il modo in cui gli americani fanno. Come ...

Gli Stati Uniti hanno deciso di citare in giudizio il colosso dell'e - commerce, Amazon . Come riporta il New York Times , infatti, la Federal Trade Commission e 17 stati hanno intentato una causa ...Gli Stati Uniti hanno citato in giudizio Amazon dando il via alla tanto attesa lotta antitrust con il colosso dell'e - commerce, che potrebbe cambiare il modo in cui gli americani fanno acquisti. Come ...

Usa accusano Amazon, monopolio illegale su acquisti online - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Usa accusano Amazon: monopolio illegale su acquisti online Corriere della Sera

Il caso è il più grande banco di prova della lotta della presidente della Federla Trade Commission, Lina Khan, contro il potere delle Big Tech ...Stando alle accuse della Ftc e dei procuratori generali di New York e altri Stati Usa, Amazon ha impedito ai commercianti sulla sua piattaforma di offrire prezzi più bassi altrove e li ha costretti a ...